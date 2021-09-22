قرد يخطف جروا رهينة لمدة ثلاثة أيام ويحتجزه على رأس شجرة (فيديو)





في حادثة غريبة من أمرها، استطاع عدد من الأشخاص من إنقاذ جرو صغير، اختطف من قبل قرد لمدة 3 أيام في منطقة تامان ليستاري بوترا في ماليزيا. وأفادت (بحسب روسيا اليوم)تم اختطاف الجرو الأسود والأبيض البالغ من العمر أسبوعين، الذي يدعى الآن سارو، من قبل قرد، حيث تحرك به نحو شجرة عالية. ويظهر مقطع فيديو صوره أحد رجال الإنقاذ سكانا قلقين يراقبون القرد الذي يمسك بالجرو وهو على الشجرة، حيث حاولوا حث القرد على رمي الجرو عبر رشق الحجارة الصغيرة والخشب، فيما قرروا بالأخير إلقاء الألعاب النارية على الأرض، على أمل أن تخيف الضوضاء العالية القرد، إذ نجحت خطتهم، وأسقط القرد الكلب الصغير، ووصل إلى الأرض بعد أن خففت أوراق الأشجار الكثيفة سقوطه، ثم انطلق ثلاثة من السكان للتفتيش عنه، ووجده أحدهم وأعاده. هذا وقالت المتحدثة شيري ليو يي لي: “بدا الجرو متعبا ومرهقا ، لكن يبدو أن القرد لم يؤذيه، إذ كان القرد يمسك الجرو وهو يتحرك..بدا الأمر وكأنه كان يعامل الجرو كصديق أو طفل.. كان غريبا جدا، ومع ذلك، ما زلنا بحاجة لإنقاذ الكلب المسكين لأنه بدا يتضور جوعا”. وبحسب “دايلي ميل”، كانت شيري وجيرانها قد ذهبوا إلى المنطقة التي شوهد فيها القرد آخر مرة ثلاث مرات، لكن القرد كان يتفوق عليهم دائما. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم فحص الكلب بحثا عن إصابات، وتم تبنيه من قبل أحد السكان المحليين، وهو بصحة جيدة.



الخرطوم(كوش نيوز)