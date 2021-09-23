شاهد.. إطلالة جديدة للمطربة الشهيرة “ندى القلعة” مع عائلتها و ماذا قالت عن زوجيها الراحلين





أثارت إطلالة جديدة للمطربة السودانية الشهيرة “ندى القلعة” مع عائلتها اعجاب رواد منصات التواصل الاجتماعي.

ونشرت صفحات “فنية” على فيسبوك الصور التي حظيت باعجاب واسع للعائلة الكريمة، واحترام وحب للفنانة القلعة وأسرتها.

وسبق أن كشفت “القلعة” في لقاء، عن زوجيها الراحلين وليد إبراهيم وهو والد ابنها الأكبر وائل, وأحمد الفكي وهو والد ابنتها ود.

وتحدثت عن زوجها الأول “وليد” وذكرت أنه أول حب في حياتها وهو السبب في وصولها للنجومية بعد المولي عز وجل, وأضافت:انفصلنا عن بعض لأسباب احتفظ بها في نفسي، ولم تستطع المطربة الجماهيرية إخفاء دموعها بعد أن قرأ لها مقدم البرنامج رسالة وصلتها من والد ابنها “وائل” عليه رحمة الله.

كما تحدثت ندى عن زوجها الثاني الذي رحل عن الدنيا وقالت: أحمد الفكي رجل ما فيهو كلام كان يحترمني ويقدرني جداً, وذكرت أنها لا تفكر في الزواج بعد رحيل الرجلين.

الخرطوم: (كوش نيوز)