التربية تقر بانعدام كتب الإبتدائي وتنفي وجود رسوم بالدولار





أكد مدير الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم المعز فيصل، أن هنالك كتب جاهزة بنسبة (100%) هي كتب الصف الأول والسادس، وأن كتب المرحلة المتوسطة جاهزة بنسبة (50%).

وأقر في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، بوجود مشكلة في كتب الصفوف الثاني والثالث والرابع والخامس للمرحلة الإبتدائية.

وقال فيصل إنها منعدمة تماماً نسبة لطباعتها خارج البلاد وستصل خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبل وتمت معالجة أولية بعمل نسخ إلكترونية في موقع الوزارة يتم تداولها عبر الوسائط وطباعتها من قبل أولياء الأمور.

وأضاف أن الوزارة تعاني من مشاكل مزمنة تتمثل في الإجلاس وازدحام الفصول وتكدس الطلاب ونقص المعلمين بسبب الهجرة للمدارس الخاصة.

وأكد فيصل أن الإضراب حق مكفول ولكن لا توجد حلول بنسبة (100%)، والوزارة تسعى للحل حتى نهاية العام المالي وبداية الموازنة الجديدة.

وبالنسبة للرسوم الدراسية، شدّد المعز فيصل على عدم وجود رسوم بالدولار نهائياً.

صحيفة الصيحة