اصطياد «أصلتين ضخمتين» بجزيرة بروس شمالي السودان روّعتا السكان (صور)





تمكن صياد ماهر بجزيرة “بروس” بمنطقة تنقسي شمالي السودان من اصطياد أصلتين ضخمتين، أمس الخميس، كانتا قد روعتا سكان الجزيرة والتهمتا بعض الأغنام.

وبعد ترصد وتتبع استطاع الصياد “سيف الدين خضر شموم” أن يوقعهما في شباكه، التي كان ينصبها لصيد الأسماك، ليطوي بذلك صفحة من الرُعب كان ينتاب الأهالي، أثناء عملهم في حقولهم بالجزيرة.

وأظهرت الصور ضخامة حجم الأصلتين، الذي يتراوح طول الواحدة منهما نحو 5 أمتار، كما تبدوان بجلد جميل من النوعية الفاخرة التي تستخدم في صناعة الأحذية والحقائب الثمينة.

الخرطوم: (كوش نيوز)