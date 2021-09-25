شاهد بالصورة.. الفنانة إيمان أم روابة تدهش الأسافير بسيارتها الفارهة الجديدة والتي تجاوز سعرها ال(20) مليار





نشرت صفحات فنية تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة حديثة للفنانة السودانية الصاعدة أيمان أم روابة وهي تقود سيارة تويوتا لاند كروزر.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد زعم ناشرو الصورة أن السيارة ملك للفنانة وقامت بشرائها في الأيام الماضية بعد إزدياد الطلب على حفلاتها.

وأكدت ذات الصفحات أن السيارة التي أدهشت جمهور ومتابعي الفنانة على وجه الخصوص ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على وجه العموم قد تجاوز سعرها ال(20) مليون جنيه سوداني أي 20 مليار بالقديم.

لكن بعض المتابعين والمعلقين أكدوا أن امتلاك الفنانة لهذه السيارة شائعة كبيرة خصوصاً وأن سعرها خرافي وليس للفنانة قدرة على شرائها وقد تكون السيارة التي ظهرت وهي تقودها سيارة أحد معارفها أو أصدقائها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين