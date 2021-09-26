بعد زواج دام لخمس سنوات.. أسرة سودانية تذهب للمحكمة لتطليق إبنتها التي تتمسك بزوجها





نشرت إحدي المجموعات على موقع فيسبوك استشارة مفادها أن هنالك أسرة سودانية تريد فسخ عقد نكاح إبنتها التي دام لخمس سنوات وذلك لأنه قرر تمديد فترة العقد لثلاث سنوات أخري نسبة لظروف خاصة يمر بها، الابنة رفضت الطلاق من زوجها وأوضحت أنها تريد البقاء معه ومستعدة لانتظاره للفترة التي حددها .

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز ) فقد ذكرت الفتاه أن فترة عقدها استمرت لخمس سنوات وكان زوجها مغتربا ويتكفل بكل مايخصها ولكن عندما قرر النزول للسودان لإكمال مراسم زواجه تفاجئ بأن أخيه استولي على كل مايملك لذلك قرر تأجيل الزواج حتي يستطيع أن يؤسس نفسه من جديد.

الفتاة زكرت بأنها مستعدة للانتظار مرة أخري وأنها سوف تقف معه حتي يؤسس نفسه من جديد بينما اعترضت الأسرة الرأي وتري انها لابد من أن تتركه وتتزوج من ابن خالتها المتقدم لها.

العديد من الآراء التي أيدت الفتاة بضرورة الوقوف جانب زوجها ناصحينها بعدم التخلي عنه والانصياع لحديث أسرتها التي تريد تحريضها.

فيما قال آخرون إن تلك الفتاة مثال للحب والتضحية التي أصبحت معدومه عند غيرها من الفتيات.

نصرة عبدالله

الخرطوم :(كوش نيوز)