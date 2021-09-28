ساطع الحاج : قرار سحب قوات التأمين من لجنة التفكيك طفولي





انتقد رئيس الحزب الناصري -العدالة الاجتماعية – ساطع الحاج ، قرار سحب قوات التأمين من مقر لجنة التفكيك ، ووصف متخذ القرار بالطفولي ، وقطع بأنه ليس في قامة الدولة .

وشدد في حديثه بحسب صحيفة الجريدة، على ضرورة التحقيق في قرار الانسحاب و محاسبة الشخص الذي أمر بسحب القوات من مقر لجنة التفكيك لجهة أن لجنة إزالة التمكين ليس ملك «لفلان أو شخص» بل هي -بحسب ساطع- ملك للشعب السوداني ، وقال الحاج ، إن صاحب القرار لا يصلح أن يكون حاكما في الدولة كما إنه يجب أن يبعد من منصبه.

الخرطوم: (كوش نيوز)