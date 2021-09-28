سياسية
ساطع الحاج : قرار سحب قوات التأمين من لجنة التفكيك طفولي
انتقد رئيس الحزب الناصري -العدالة الاجتماعية – ساطع الحاج ، قرار سحب قوات التأمين من مقر لجنة التفكيك ، ووصف متخذ القرار بالطفولي ، وقطع بأنه ليس في قامة الدولة .
وشدد في حديثه بحسب صحيفة الجريدة، على ضرورة التحقيق في قرار الانسحاب و محاسبة الشخص الذي أمر بسحب القوات من مقر لجنة التفكيك لجهة أن لجنة إزالة التمكين ليس ملك «لفلان أو شخص» بل هي -بحسب ساطع- ملك للشعب السوداني ، وقال الحاج ، إن صاحب القرار لا يصلح أن يكون حاكما في الدولة كما إنه يجب أن يبعد من منصبه.
الخرطوم: (كوش نيوز)
3 تعليقات
سلوك الطفولة هو عنوان احزابكم النتنة من أن جثمتم علي صدر هذا الوطن المنكوب لم تري البلاد منكم إلا بؤسا وشقاء لأنكم بلا ب برنامج أو خطة كما قال حمدوك رضي الله عنه بلا رصيد شعبي وانت بالذات لو ترسخت مية سنة لن تنال سوي صوتك فقط .
و
قار رجل الشجاعة وسيفه بتار
فمن خيرك يحمي عرضنا ياابن الدار
عقار محاسن المعادن تظهر
عندما تدق نحاس الاخطار
عقارانت شهم وشجاع وقلبك حار
فلك من الشعب كل احترام حار
عقار الاسم يكفي وبكل وقار
والايام دول وكم في الدنيا رجال ورجال احرار
عقار الكيزان هللو بخبث. فللوهم الاشرار
والبرهان تجرع مر الهزيمة الحار
الكيزان لادين لهم عبدة الشيطان والنار
ويتربصون بخوت الشعب وحتي الجار
الكيزان دينهم الحياة وافعال النار
ومن اجل الحياة يبعون الوطن بقنطار
شكرا ياعقاريا ابن الدار
واشفيت قلوب امهات الشهداء المنهار*****
يجب حل هذه اللجنة الظالمة فوراً وليس حمايتها واذا كنتم على حق فلماذا تطالبون بحراسة وحماية