حميدتي يكشف عن نجاة السودانيين من سيناريو صادم كان سيحدث بسبب الانقلاب





قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إن الانقلاب الذي أفشله الجيش جرى التخطيط له بسرية تامة منذ 11 شهرا.

وأضاف حميدتي في كلمة له، اليوم الثلاثاء، أن مهندسا واحدا خطط لهذا الانقلاب والانقلاب الذي سبقه، مشددا على أنه لو نجحت هذه المحاولة لتشرد كثير من السودانيين ونزحوا إلى بلد آخر، بحسب موقع السوداني.

وقال إن القوات المسلحة تؤمن بالديمقراطية وترى فيها مخرج البلاد، مضيفا: “بالطريقة اللي شايفنها دي، ما أظن تيجي انتخابات حرة ونزيهة، والجواب من عنوانه”.

وأكد حميدتي عدم وجود خلاف مع المكون المدني في السلطة “ولكن تصحيح المسار وفق إجراءات ولدينا عهد للانتقال الديمقراطي”، مضيفا: “خلونا نعمل مع بعض حتى نمرق بلدنا، فالسلطة فيها سكرة تجعل الإنسان ما بيشوف”.

ووجه كلامه للأحزاب، قائلا: “امشوا شوفوا قواعدكم. خلوا رئيس الوزراء يختار الوزراء الذين يريدهم، مستقلين أصحاب كفاءات وطنية”.

وسبق أن قال حميدتي غداة إفشال المحاولة الانقلابية، إن “انشغال السياسيين بالصراع على المناصب كان سببا في محاولات الانقلابات العديدة خلال الفترة الانتقالية”، مشيرا إلى أن السودان تعرض لمحاولات انقلاب عسكرية عدة خلال الفترة الماضية وكانت آخرها أمس ولكن تم إفشالها دون خسائر.

وأضاف أن “تجاهل مطالب المواطنين أيضا من قبل السياسيين تسبب في محاولات الانقلاب”، مؤكدا أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لا تطمع في أي مكاسب شخصية أو سلطة.

وشدد على ضرورة توحيد الجهود وتجنب الإقصاء للخروج من الأزمة، قائلا: “نعيش مرحلة حرجة من تاريخ السودان والشعب صبر وتحمل”.

وأكد محمد حمدان دقلو دعمه لمبادرة رئيس الوزراء لتخفيف الاحتقان السياسي، مشيرا إلى انشغال السياسيين بالصراع على المناصب.

وكانت الحكومة السودانية أكدت، أمس الثلاثاء، السيطرة على محاولة انقلابية فاشلة، قام بها عدد من ضباط الجيش، فيما أكدت المؤسسة العسكرية السودانية القبض على 40 ضابطا لمشاركتهم في الانقلاب، وأن الأوضاع تحت السيطرة.

سبوتنك