رئيس الأركان: القوات النظامية وحدت صفوفها وحددت أهدافها للعبور بالبلاد





قال رئيس هيئة أركان الجيش محمد عثمان، إن القوات النظامية وحدت صفوفها وحددت أهدافها وتعمل في تناسق كبير ومستمر للعبور بالبلاد لبر الأمان.

وأوضح لدى مخاطبته، ضباط وجنود قوات الدعم السريع بكرري اليوم الثلاثاء، أن المحاولة الانقلابية الأخيرة تمت بواسطة ضباط وافراد من القوات المسلحة، ما نؤكد عليه أن هذه المحاولة تمت السيطرة عليها بواسطة القوات المسلحة ولم نطلب عونًا او مساعدة من أي جهة مدنية، وارجو ان تصم الناس آذانها عن كل ما يدور من الجانب المدني.

واشار الحسين الى أن القوات النظامية شاركت بقوة في إحداث التغيير ولولا وقفتها لما حدث أصلاً.

وأضاف: عندما حدث وانحازت المؤسسة العسكرية للشعب السوداني كانت الأقرب للشعب ووجدان كل مواطن، وبعد التغيير مباشرة اندس حولنا أصحاب الغرض والهوى.

صحيفة السوداني