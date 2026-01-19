محلية الخرطوم توجه بتنظيم الأسواق وتعتمد خطة إعمار المدارس

وجه الاجتماع المشترك بين مجلس حكومة الخرطوم وإيرادات محلية الخرطوم، برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير، الأحد، بإجراء خطة عاجلة لإعادة تنظيم الأسواق وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم.

وشدد الاجتماع على حظر جميع الظواهر السالبة بالأسواق من العشوائيات والبيع غير المنظم، مع إصدار بطاقات عمل للمزاولين للأنشطة بالأسواق حسب قرار لجنة أمن المحلية. وأشار الاجتماع إلى أن الإجراءات جاءت لتداعيات تنظيمية وأمنية وصحية تتوافق مع عودة الحكومة المركزية والمواطنين للخرطوم.

كما شدد الاجتماع أيضاً على إزالة كافة الظواهر السالبة والتعديات على الطرق والمناطق المركزية الحاكمة.

إلى ذلك، كشف الاجتماع عن إمهال المستثمرين في الحدائق العامة قيداً زمنياً محدداً لمباشرة توفيق أوضاعهم وبداية العمل الفعلي في التأهيل للحدائق والمنتزهات العامة.

وعلى صعيد آخر، وجه الاجتماع بإنشاء سجل دائم لرفات شهداء الحرب التي تم نقلها من الأحياء إلى المقابر.

إلى ذلك، اطلع الاجتماع على تقرير مفصل من إدارة التعليم حول مبادرة إعمار المدارس، والتي تم اعتماد إنفاذها من اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين للعاصمة، حيث وجه الاجتماع بتشكيل لجان على مستوى المحلية والوحدات الإدارية والمدارس داخل الأحياء تعمل على التنسيق والتكامل بين الجهدين الرسمي والشعبي لتأهيل المدارس بشكل كلي أو جزئي خلال فترة شهرين حسب التدمير الذي أصاب مرافق التعليم جراء اعتداءات المليشيا.

من ناحيتها، أكدت الإدارة العامة للشؤون التعليمية إجراء مسح شامل لمدارس المحلية، حيث تم تقييم الضرر على ثلاث مستويات تمهيداً لبدء التأهيل الكلي أو الصيانة الجزئية.