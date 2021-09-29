مشهد تلاميذ بمدرسة أساس يثير عاطفة رواد مواقع التواصل في السودان





أثارت صورة متداولة لتلاميذ وتلميذات مدرسة أساس، شمالي السودان، عاطفة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت صورة التقطت صباح اليوم الثلاثاء، أثناء الطابور الصباحي لمدرسة تميد حاج الطاهر الإبتدائية، بمحلية شندي، ولاية نهر النيل، تهدم المدرسة التي تحولت إلى أنقاض بفعل السيول والأمطار الأخيرة التي ضربت المنطقة.

وأثار المشهد في قلوب مستخدمي شبكات التواصل، الأسى والحزن على حال البيئة المدرسية المتردية لتلاميذ زغب الحواصل لاحول لهم ولاقوة.

الخرطوم: (كوش نيوز)