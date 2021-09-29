حميدتي يلوح بتسريب محاضر اجتماعات مجلس السيادة





واصل نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان “حميدتي”، امس ، انتقاداته للحكومة المدنية والى عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان.

وتحدث حميدتي أمام حشد من قوات الدعم السريع التي يرأسها، بحضور رئيس أركان الجيش ومدير عام جهاز المخابرات العامة ومدير عام قوات الشرطة وقادة كبار في الجيش.

وتهكم عضو السيادي على النداء الذي أطلقه عضو المجلس محمد الفكي سليمان صبيحة الانقلاب حين دون منشورا قال فيه “هبوا لحماية بلادكم والانتقال”.وتابع ” إذا كنت كل يوم تفتتح مستشفى، كوبري، طريق، منشاة جديدة، وغسيل كلى ومقر للسرطان، الشعب يحملك فوق رأسه، عليك ان تقدم السبت لتجد السند بالأحد”.

وأضاف: “كل هذا لم تقم به، هل تريد أن يهب اليك الناس؟ لن يحفل بك أحد، نحن جزء من الشعب ولم نخطئ”.

وانتقد حميدتي حديث رئيس الوزراء عبد الله حمدوك – دون أن يسميه – الخاص بضرورة الالتزام بالوثيقة الدستورية، وقال “اتفاق السلام ضُمن في الوثيقة الدستورية، والاتفاق طالب بتغيير ولاة الولايات ولم يحدث، وهذا عمل تنفيذي”.

وهدد حميدتي بتسريب محاضر اجتماعات مجلس السيادة المرئية إلى وسائل الإعلام شريطة أن تُبث كاملة “ليعرف الشعب من الذين يقفون معه “.

وقال إن هناك فئة قليلة من الحرية والتغيير تسيطر على السلطة ولا تُريد أن تُسأل، موضحًا أن هذا الوضع جعله يُفضل استمرار الرئيس المعزول عمر البشير في السُّلطة “لأن الطرفين متسلطين”.

وعاب حميدتي على الحكومة التنفيذية عدم اهتمامها بمعاش الناس، مشيرًا إلى إجرائهم دراسة أوضحت أن بعض الناس لا يجدون وجبة طعام في اليوم والبعض يكتفي بوجبة واحدة دون أن يذكر تفاصيل إضافية.

صحيفة الجريدة