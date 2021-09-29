85 جسماً يوقعون على المشاركة في مليونية دعم الحكم المدني





ارتفع عدد الموقعين على المشاركة في موكب غدا الخميس لدعم الحكم المدني وتسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين الى 85 جسما وعلى رأس الاجسام الموقعة تجمع المهنيين السودانيين ومنظمة أسر الشهداء ولجان مقاومة العباسية ، لجنة الأطباء المركزية ، ، تجمع الصيادلة المهنيين ، ولجنة صيادلة السودان المركزية ، وسيتجه الموكب الى مقر لجنة ازالة التمكين ، ومن ثم الى مجلس الوزراء ، وتمسك الموقعون بضرورة مخاطبة رئيس الوزراء د عبد الله حمدوك لمخاطبة الموكب وتسليمه المذكرة التي يعتزمون الدفع بها اليه .

وأكدت لجان مقاومة عطبرة اكتمال استعدادتها لتسيير قطار دعم السلطة المدنية الذي من المقرر أن يصل الخرطوم بالتزامن مع الموكب .

وتمسكت الاجسام الموقعة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية وتكوين مجلس تشريعي ثوري حقيقي حتي يتم عن طريقه إجازة كافة القوانين المطلوبة تحقيقاً لمبدأ (حكم الشعب بالشعب)بجانب هيكلة القوات النظامية ونوهت إلى أن تأخير هذه المهمة أدى إلى الفشل في التصدي لأزمة السيولة الأمنية المفتعلة .وشددت على ضرورة إصلاح المنظومة العدلية وتكوين المحكمة الدستورية.وطالبت بتحويل لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة إلى لجنة دولية قادرة على الوصول للنتائج بسرعة وكفاءة.و تكوين المفوضيات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية ودعت لالغاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة