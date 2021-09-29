الجكومي: مركزي الحرية والتغيير عصابات اختطفت المشهد





أكد رئيس مسار الشمال محمد سيد أحمد “الجكومي” أن المجلس المركزي للتحالف الحاكم لا يمثل الحرية والتغيير وإنما هو عبارة عن عصابات اختطفت المشهد. وقال الجكومي “لا يزايد علينا أحدٌ في صناعة الثورة ولم نكن كالآخرين نتوارى خلف أسوار الاغتراب”.

وأضاف بحسب صحيفة الصيحة أمس، أن صراعهم مع المجلس المركزي صراع حقوق، وقال إن دعوتهم عدة مرات للعودة إلى منصة التأسيس وإشراك كل من أسهم في التغيير، وأشار إلى حديثهم خلال تكوين المكتب القيادي للحرية والتغيير بعدم اختزال الثورة في (4) أحزاب أو تيارات، ونوه إلى أنه تم طرح مسألة توسيع قاعدة الحرية والتغيير واستيعاب كل الموقعين، بجانب التحدث عن إصلاح الحرية والتغيير.

الخرطوم: (كوش نيوز)