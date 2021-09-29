سياسية
الجكومي: مركزي الحرية والتغيير عصابات اختطفت المشهد
أكد رئيس مسار الشمال محمد سيد أحمد “الجكومي” أن المجلس المركزي للتحالف الحاكم لا يمثل الحرية والتغيير وإنما هو عبارة عن عصابات اختطفت المشهد. وقال الجكومي “لا يزايد علينا أحدٌ في صناعة الثورة ولم نكن كالآخرين نتوارى خلف أسوار الاغتراب”.
وأضاف بحسب صحيفة الصيحة أمس، أن صراعهم مع المجلس المركزي صراع حقوق، وقال إن دعوتهم عدة مرات للعودة إلى منصة التأسيس وإشراك كل من أسهم في التغيير، وأشار إلى حديثهم خلال تكوين المكتب القيادي للحرية والتغيير بعدم اختزال الثورة في (4) أحزاب أو تيارات، ونوه إلى أنه تم طرح مسألة توسيع قاعدة الحرية والتغيير واستيعاب كل الموقعين، بجانب التحدث عن إصلاح الحرية والتغيير.
الخرطوم: (كوش نيوز)
3 تعليقات
الجكومي .. برطم .. التوم هجو .. ترك …
من أين أتى هؤلاء !!
حبايبنا آل قحط بيعيشوا انحس أيامهم البرهان وصفهم بالكلاب البتنبح في القافلة وامس حميدتي وصفهم بالظرابين جمع ظربان لو هبشوهم بيرفعوا ذيلهم ويدوك ريحة عفنة والمحيرني ما قادرين يردوا ليه خاصة بعد تدخل الخواجة بيرتز القال ليهم هدو اللعب الامم المتحدة ما عندها قوة تحت البند السابع تتدخل بيها…اشتقنا لمليونياتكم وتروسكم الكسرها ليك ترك في راسكم
في البدء كل الشواهد والقرائن ان اتفاقية جوبا ما هي إلا عملية التفاف مدعوم بمطامع ومصالح شخصية، فأغلب المسارات متنازع حول من يمثلونها وخير دليل على ذلك مسار الوسط والشمال، فالوسط والشمال كجفرافيا مترف بالقامات السامقة ولستو أنتم، فلا حواضن لكم في صراعكم مع الحرية والتغيير.