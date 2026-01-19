الخرطوم .. إزالة أكثر من 33 ألف موقع عشوائي

عقدت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة إجتماعها رقم (3) لسنة 2026، برئاسة الفريق شرطة حقوقي /بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية، الرئيس المناوب للجنة، وبحضور جميع أعضاء اللجنة.

وإستمع الإجتماع إلى تقارير اللجان المختلفة، حيث قدم رئيس لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية وجمع السلاح تقرير الآداء الأسبوعي، والذي أوضح مستوى التنسيق المحكم بين كافة التشكيلات العسكرية.

كما أفادت الغرفة المركزية لتأمين ولاية الخرطوم بإستقرار وهدوء الأحوال الأمنية والجنائية بالولاية، نتيجة لتكثيف العمل الأمني وتنفيذ الأطواف المشتركة.