سياسية
الخرطوم .. إزالة أكثر من 33 ألف موقع عشوائي
عقدت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة إجتماعها رقم (3) لسنة 2026، برئاسة الفريق شرطة حقوقي /بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية، الرئيس المناوب للجنة، وبحضور جميع أعضاء اللجنة.
وإستمع الإجتماع إلى تقارير اللجان المختلفة، حيث قدم رئيس لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية وجمع السلاح تقرير الآداء الأسبوعي، والذي أوضح مستوى التنسيق المحكم بين كافة التشكيلات العسكرية.
كما أفادت الغرفة المركزية لتأمين ولاية الخرطوم بإستقرار وهدوء الأحوال الأمنية والجنائية بالولاية، نتيجة لتكثيف العمل الأمني وتنفيذ الأطواف المشتركة.
وفي السياق ذاته، أكدت لجنة إزالة السكن العشوائي أنها تمكنت من إزالة أكثر من 33 ألف موقع عشوائي، مشيرة إلى إستمرار جهودها لإزالة جميع التعديات العشوائية.
كما اوردت لجنة سحب المركبات في تقريرها أن إجمالي المركبات المسحوبة 6,200 مركبة صغيرة، إضافة إلى 320 شاحنة ومركبة كبيرة.
كما تواصل لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من الأجانب واللاجئين حملاتها المكثفة لمحاربة الوجود الأجنبي غير المقنن.
واطمأنت اللجنة على العودة الكبيرة للمواطنين إلى الولاية عقب عودة الحكومة، ووتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة ان اللجنة دعت المواطنين العائدين إلى منازلهم ومتاجرهم إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع الأجسام الغريبة ومخلفات الحرب، مع التأكيد على أهمية التبليغ الفوري لأقرب قسم شرطة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
المكتب الصحفي للشرطة