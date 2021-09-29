توقعات بأزمة بين (السيادي) و (الوزراء) بسبب “السفراء”





تحصلت مصادر مطلعة على معلومات بشأن تأخر تقديم ترشيحات القائمة الأولى للسفراء لدول التمثيل. وأكدت المعلومات، أن رئيس مجلس السيادة تحفظ على ثمانية من جملة السفراء الـ(17) الذين رشحتهم وزارة الخارجية كدفعة أولى بعد عدة تعديلات، واعتمدهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

واستبعدت المصادر بحسب صحيفة الصيحة، أن تكون الصعوبات المالية وراء التأخر، وألمحت إلى أن تأخر النقل بسبب تحفظات رئيس المجلس السيادي قد يتسبب في خلق أزمة بين القصر ومجلس الوزراء، لأن السفراء بعد ترشيحهم من وزارة الخارجية تعد مسؤولية اعتمادهم بالشكل النهائي من صميم مهام رئيس الوزراء.

وأشارت إلى أن مهمة رئيس مجلس السيادة بروتوكولية فقط تتمثل في حمل السفراء أوراق اعتمادهم بتوقيع رئيس المجلس.

وتشير المصادر إلى أن الـ(17) سفيراً الذين اختارتهم الوزارة واعتمدهم رئيس الوزراء، من ضمن قائمة تضم (30) سفيراً رشحوا لتولي رئاسة البعثات تعد أول دفعة بعد سقوط نظام الانقاذ، حيث ظلت أكثر من (60) بعثة بدون سفراء ويتولى مهام العمل فيها قائمون بالأعمال.

الخرطوم (كوش نيوز)