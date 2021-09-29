الشعبي يرشح حمدك لرئاسة السيادي ويطالب بعفو عام للمساهمين في نجاح الثورة





اعلن حزب المؤتمر الشعبي، عن ترشيح رئيس الحكومة الحالية، د.عبدالله حمدوك، لرئاسة مجلس السيادة ممثلاً للمدنيين. وحذر من جلب قوات أجنبية تحت الفصل السابع.

ودعا لإصدار عفو عام من قبل الشعب السوداني، عن كل من أسهم في إنجاح ثورة ديسمبر في 2018 .

ودعا الأمين العام المكلف للمؤتمر الشعبي، د. بشير آدم رحمة، في مؤتمر صحفي لقوى إعلان البرنامج الوطني، بمنزل د. التجاني السيسي أمس، دعا لتكوين مجلس سيادة من (7) أشخاص بمشاركة اثنين من العسكريين، وأن يكون برئاسة د. حمدوك، على أن يذهب بقية أعضاء المكون العسكري لمجلس الأمن والدفاع الوطني للتفرغ لقضايا الترتيبات الأمنية وخلافها.

وتابع د. بشير رحمة: “الجيش وطني، ولابد من دعمه، لن نفرط فيه، ولكن لن نقبل بحكم عسكري، وعلى قائد الجيش إذا أراد حكم البلاد أن يخلع بزَّته العسكرية ويترشح”.

ونادى بشير رحمة بضرورة إقامة مؤتمر جامع، وتشكيل مجلس تشريعي، مبيناً أن السلطة الحالية لا يمكن أن تستمر.

صحيفة السوداني