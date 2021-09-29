شاهد بالفيديو: مواطنون يخرجون للشارع العام ويتحسرون على رحيل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير





خرج عدد من المواطنين التابعين لحزب المؤتمر السوداني اليوم في وقفة بالخرطوم بحري ويهتفون متحسرين على رحيل الرئيس المخلوع عمر البشير مرددين (ياحليلك يابشه).

وبحسب مشاهدت محررة (كوش نيوز) للفيديو فقد كان الشارع ممتلئ بالمواطنين الذين يهتفون ضد الفترة الانتقالية ويتحسرون على رحيل عمر البشير.

أفراد حزب المؤتمر السوداني نظمو تلك الوقفة لمخاطبة جماهيرهم ومعرفة رائهم حول الراهن السياسي وتحديات الفترة الانتقالية.

نصرة عبدالله

الخرطوم :(كوش نيوز)