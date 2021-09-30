قوى الإجماع: النوايا الخبيثة انكشفت تجاه بناء الدولة الديمقراطية





أكدت قوى الإجماع الوطني إنكشاف النوايا الخبيثة، تجاه بناء الدولة الديمقراطية الوطنية الحديثة، والتي تتحقق فيها المواطنة المتساوية وحرية التعبير والكرامة الإنسانية، وقطعت بأنه لم يعد هناك مجال للمناورة والتقاعس، بعد أن أصبح الإصطفاف أوضح من الشمس في رابعة النهار، بين خندق قوى التحول الديمقراطي والدولة المدنية، وخندق الشمولية والإستبداد والعمالة ، ودعا تحالف قوى الاجماع الجماهير للخروج للشوارع اليوم لدعم التحول الديمقراطي والحفاظ على الثورة المجيدة من محاولات الفلول والعملاء أرباب الديكتاتورية والشمولية.

وقالت قوى الاجماع في بيان لها أمس في هذه الظروف الإستثنائية التي تمر بها بلادنا وهي تواجه خطر الإنقلاب على ثورة ديسمبر المجيدة ومكتسبات الشعب في الديمقراطية والحرية والقدرة على تصحيح وتقويم أوضاعها، نحييكم على وقفتكم الصلبة في وجه قوى الظلام والديكتاتورية.

صحيفة الجريدة