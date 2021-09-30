(6) إصابات بكورونا ليوم واحد و(141) حالة نشطة





أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن تسجيل (6) إصابات مؤكدة بكورونا، منها (2) بولاية الخرطوم، وحالة في كل من (الشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر)، وأخرى من غير تفاصيل.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الجائحة (38263)، والوفيات (2902)، وبلغت نسبة الشفاء (32075)، والحالات النشطة حتى الآن (141) في كل البلاد، و(3145) حالة تحت المراجعة.

صحيفة السوداني