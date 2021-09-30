طب وصحة
(6) إصابات بكورونا ليوم واحد و(141) حالة نشطة
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن تسجيل (6) إصابات مؤكدة بكورونا، منها (2) بولاية الخرطوم، وحالة في كل من (الشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر)، وأخرى من غير تفاصيل.
وبلغ إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الجائحة (38263)، والوفيات (2902)، وبلغت نسبة الشفاء (32075)، والحالات النشطة حتى الآن (141) في كل البلاد، و(3145) حالة تحت المراجعة.
صحيفة السوداني
تعليق واحد
وحا تزيد ما دام فتحتوا الحدود للعابرين الي دول الخليج . ولا نعلم ما الفائدة من ذلك غير الترضيات – علما بأن اغلب الدول قد اغلقت حدودها لمثل تلك الرحلات .