سكك حديد السودان تعلن عن عمل تخريبي متعمد بقسم شندي – التراجمة





أعلنت وزارة النقل، يوم الخميس، عن تعرض خطوط هيئة سكك حديد إلى تخريب متعمد بالقسم شندي- التراجمة بالقرب من سيمافور المسافات لمحطة التراجمة جهة شندي.

وقالت في بيان صادرٍلها، إن التخريب أدى إلى سقوط وابور بضاعة 2000 ومعه ثلاث عربات بضاعة خارج الخطّ الحديدي، مشيرة إلى أن ذلك لنتيجة حل وفك البلنجات، مما أّدى إلى اتساع الخط الحديدي وسقوط الوابور وعربات البضاعة، معتبرة ان حدث عمل تخريبي يؤدي إلى إزهاق الأرواح وفقد الممتلكات.

واضافت: “كان هنالك إعلان لقيام قطار ركاب عطبرة – الخرطوم بسعة 432 راكباُ اليوم، بهذا القسم ولولا عناية الله ولطفه لحدث ما لا يحمد عقباه”.

وألغت هيئة سكك حديد السودان، مسير جميع قطارات البضاعة وقطار 4 بالوابور 2506 عطبرة – الخرطوم بحري المعلن يوم الخميس.

صحيفة السوداني