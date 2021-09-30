سياسية
سكك حديد السودان تعلن عن عمل تخريبي متعمد بقسم شندي – التراجمة
أعلنت وزارة النقل، يوم الخميس، عن تعرض خطوط هيئة سكك حديد إلى تخريب متعمد بالقسم شندي- التراجمة بالقرب من سيمافور المسافات لمحطة التراجمة جهة شندي.
وقالت في بيان صادرٍلها، إن التخريب أدى إلى سقوط وابور بضاعة 2000 ومعه ثلاث عربات بضاعة خارج الخطّ الحديدي، مشيرة إلى أن ذلك لنتيجة حل وفك البلنجات، مما أّدى إلى اتساع الخط الحديدي وسقوط الوابور وعربات البضاعة، معتبرة ان حدث عمل تخريبي يؤدي إلى إزهاق الأرواح وفقد الممتلكات.
واضافت: “كان هنالك إعلان لقيام قطار ركاب عطبرة – الخرطوم بسعة 432 راكباُ اليوم، بهذا القسم ولولا عناية الله ولطفه لحدث ما لا يحمد عقباه”.
وألغت هيئة سكك حديد السودان، مسير جميع قطارات البضاعة وقطار 4 بالوابور 2506 عطبرة – الخرطوم بحري المعلن يوم الخميس.
صحيفة السوداني
2 تعليقات
لعنة الله على الأيادي العابثة بمقدرات الوطن، تبا لتجار السياسة وأتباع عبدة الرجعية، فكل المؤشرات الأولية توحي بأن هذا العمل الجبان ليس من فلول المؤتمر الوطني بل من ازيالهم أصحاب الكيانات.
دي واحدة من السواقة بالخلا ….
القطار لم يستطيع السير لان هنالك ثوار عندهم مطالب وترسوا السكة حديد … المتاريس اصبحت حق مشروع لكل مظلوم … هههههه التحية للمتاريس