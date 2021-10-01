مناوي: لم أطلب من المجلس بتاتاً توجيه أي دعوة للبعثات الدبلوماسية





قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، إنه لم يطلب من مجلس السيادة الانتقالي توجيه أي دعوة للبعثات الدبلوماسية.

وأضاف مناوي في تغريدة له اليوم: “تابعت باستغراب خطاباً متداولاً صادراً من مجلس السيادة للبعثات الدبلوماسية لحضور توقيع ميثاق الحرية والتغيير، ثم توضيح المجلس الذي أشار إلى أن الخطاب جاء بطلب مني، دعوة الدبلوماسيين أمر طبيعي وهم مرحّب بهم، لكن أنا لم أطلب من المجلس بتاتاً توجيه أي دعوة للبعثات الدبلوماسية”.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، صورة لخطابٍ مُوجّهٍ من الأمين العام لمجلس السيادة، إلى وكيل وزارة الخارجية، لدعوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية المُعتمدة لدى السودان، لحضور حفل التوقيع على الميثاق الوطني لوحدة قِوى الحرية والتغيير يوم غد السبت بقاعة الصداقة.

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي، في تعميم صحفي، إنّ الخطاب مُرسل من حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، يطلب فيه مخاطبة وكيل وزارة الخارجية لتقديم الدعوة للبعثات والمنظمات الإقليميّة والدوليّة لحضور الحفل.

السوداني