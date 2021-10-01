رجال أعمال يطلبون الأمان من السيد الفريق البرهان رئيس السيادي





تفيد ” سري للغاية نيوز ” أن عدداً من رجال الأعمال استهدفتهم لجنة التمكين وخوفتهم وابتزتهم مالياً وسلبت منهم مليارات الجنيهات . وقال رجال الأعمال هؤلاء إن قيادات لجنة التمكين تخضعهم لضروب عديدة من الإبتزاز ، تبدأ باتهامهم أنهم كيزان ثم تتدرج إلى اتهامهم بأنهم يمولون ” أنشطة الفلول ضد الثورة ” .

ويطلب رجال الأعمال هؤلاء الأمان من الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة ، ليمكنهم من أن يكشفوا له الأشخاص الذين يبتزونهم سواء من داخل اللجنة أو السماسرة الذين يستخدمهم قيادات اللجنة . ولدى إعلان السيد رئيس مجلس السيادة استعداه لإعطائهم الأمان ، فإن لجنة مكونة من قبلهم ستتصل بمكتب سيادته للاجتماع به .

هذا وقد قال رجال الأعمال هؤلاء إنهم لن يذهبوا لفتح بلاغات لقناعتهم أن للجنة التمكين عناصر في داخل الشرطة وفي داخل النيابة وفي داخل القضائية ، وأنهم يخافون من أن مجرد فتح بلاغ سيعرضهم لمزيد من الإستغلال والإبتزاز ، ولذلك يطلبون الأمان أولاً من رأس الدولة وأن يستمع هو شخصياً لهم.

ولدى ” سري للغاية نيوز ” قصص ابتزاز حقيقية عديدة ، وآخرها قصة حقيقية عن أسرة رجال أعمال خضعوا لابتزاز مريع ، واضطرتهم لجنة التمكين من دفع مليارات الجنيهات وقفلت حساباتهم في البنوك مما أدخلهم في ضوائق مالية مزعجة تعرضوا على إثرها لشكاوى بالمحاكم ، ولا زال إبتزازهم مستمراً لأن قيادات لجنة التمكين ( مناع ووجدي وإيهاب وكشة ) لم تفتح حساباتهم بالمصارف حتى اليوم 1 أكتوبر 2021 رغم أنهم وعدوهم بفك تجميد الحسابات ثلاثة مرات ، وكانوا في كل مرة يأخذون منهم مبلغاً .

تؤكد ” سري للغاية نيوز ” أن مئات الأشخاص تعرضوا للإبتزاز من لجنة التمكين واضطرتهم اللجنة لسداد مبالغ نقدية مهولة نقداً ( نكرر نقداً ) ، وهم مستعدون للإدلاء بشهاداتهم تحت القسم ، بعد أن يعطيهم الفريق البرهان الأمان لأنهم يخافون تعرضهم لمزيد من الإبتزاز .

تهيب ” سري للغاية نيوز ” بالسيد الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة إعطاء الأمان لرجال الأعمال هؤلاء ليدلوا بشهاداتهم أمامه. بل وتهيب به تكوين لجنة قضائية عاجلة للتحقيق مع قيادات اللجنة التي ابتزت المئات من المواطنين النزيهين الأبرياء .

♦️سري للغاية نيوز

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1 أكتوبر 2021