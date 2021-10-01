“التفكيك” تتّجه لملاحقة من يغلقون الطرق القومية وأنابيب النفط





وصف مقرر لجنة تفكيك التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة صلاح مناع، ما حدث في خط السكة حديد بولاية نهر النيل بالعمل التخريبي المُوجّه ضد الدولة.

ودعا مناع بحسب “الترا سودان”، لاتخاذ إجراءات مشددة ضد المخربين لارتقاء الأمر للجريمة ضد الدولة، وقال “يجب على هؤلاء المخربين التفريق بين معارضة الحكومة والدولة.

وأشار إلى أن السكة حديد تمثل مؤسسة عامة، مشيراً إلى أنهم سيتخذون إجراءات قانونية في مواجهة المخربين، وشدد على ضرورة التعامل الحاسم مع مثل هذه الحوادث، وأضاف “حال لم يتم ذلك لا داعي لوجود الدولة.” وحث السلطات الحكومية على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهة كل شخص يغلق طريقاً قومياً أو خط أنابيب وملاحقته بالجرائم الموجهة ضد الدولة وفق القوانين.

وكشف صلاح مناع عن اتجاه لجنة التفكيك لملاحقة كل من يغلق طريقاً قومياً أو خط أنابيب النفط، وفق نصوص المواد (13) و(14) من قانون تفكيك التمكين ليتم القبض عليهم بواسطة النيابة، وأردف “مثل هذه الأفعال من صميم عمل الفلول والمؤتمر الوطني”. وفي رده على ما يثار حول منعه من السفر خارج البلاد، قال مناع “تلك أمانيهم.. لا أحد يستطيع منعنا من السفر.. لسنا مجرمين حتى نُمنع”.

( كوش نيوز)