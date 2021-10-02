حالة وفاة و (68) إصابة بكورونا ليوم واحد





أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، عن تسجيل (68) إصابة بكورونا مؤكدة، منها (31) حالة بولاية الخرطوم و(31) بولاية البحر الأحمر و(5) بالشمالية وحالة بنهر النيل ليوم واحد.

وكشف تقرير فيروس كورونا، عن حالة وفاة بولاية الخرطوم.

فيما سجّل السودان (40) إصابة بفيروس كورونا في يوم الخميس الماضي، منها (12) حالة بالخرطوم و(14) حالة بالبحر الأحمر و(12) بالشمالية وحالة وفاة بولاية نهر النيل.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الجائحة حتى الأول من أكتوبر (38328)، والوفيات (2904)، وبلغت نسبة الشفاء (32115)، والحالات النشطة حتى الآن (164) في كل البلاد، و(3145) حالة تحت المُراجعة.

صحيفة السوداني