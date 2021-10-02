تِرِك: نَتوقّع رد الحكومة على مطالبنا غداً





كشف رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المُستقلة، محمد أحمد محمد الأمين تِرِك لـ(السُّوداني)، عن مُخاطبته اللقاء الجماهيري الذي نظّمته التنسيقية العُليا لكيانات الشرق بمدينة الشواك بولاية القضارف صباح اليوم، ووصوله الآن إلى مدينة الفاو لمخاطبة اللقاء الثاني الذي يُنظمه مِنبر البُطانة الحُر.

وأوضح تِرِك أن لقاءات اليوم تُطالب بإلغاء اتفاقية مَسار شرق السودان وتغيّير الحاضنة السياسية أو توسعيها وحل لجنة إزالة التمكين واستبدالها بمفوضية لمكافحة الفساد، وأكّد تِرِك استمرار التصعيد والإغلاق الشامل لولاية البحر الأحمر ودخوله لليوم الـ16، ونوّه إلى انتهاء المُهلة التي طلبتها الحكومة للرد على مطالب المجلس بعد غدٍ الاثنين، مُتوقِّعاً الرد الحكومي على المطالب ومعالجة قضايا الشرق غداً الأحد.

الخُرطوم: اليسع أحمد

صحيفة السوداني