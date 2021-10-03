موسى هلال : يجب استبعاد عصابة المؤتمر الوطني وفلوله من ميثاق وحدة الحرية والتغيير





وصف رئيس مجلس الصحوة الثوري و الزعيم القبلي موسى هلال خطوة توقيع ميثاق وحدة الحرية والتغيير بالجيدة في وقت طالب هلال بتكوين حكومة كفاءات وطنية غير حزبية، وشدد على ضرورة العودة لمنصة التأسيس واستيعاب كافة القوى السياسية الوطنية التي ساهمت في الثورة وأكد هلال بحسب صحيفة الصيحة، على ضرورة استبعاد عصابة المؤتمر الوطني وفلوله، ونادي هلال بضرورة قيام مؤتمر قومي للسلام العادل الشامل والمستحق بمعناة السياسي والتنموي والثقافي كما دعا إلى ضرورة إجراء تعديلات في الوثيقة الدستورية وشدد هلال على ضرورة قيام المحكمة الدستورية وهيكلة الجيوش وإنشاء مفوضية الانتخابات واستعجال قيام المجلس التشريعي وشدد على ضرورة أن تكون مؤسسة القوات المسلحة شريكا اصيلا في وثيقة التوافق الوطني مطالبا بإكمال ما وصفه بالسلام المنقوص.

الخرطوم: (كوش نيوز)