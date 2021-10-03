الدقير: سنكون في الصفوف الأمامية حال وجود أي محاولة للانقلاب





أعلن رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، استعدادهم لأن يكونوا في الصفوف الأمامية في حال وجود أي محاولة للانقلاب على التحول الديمقراطي. وقال الدقير خلال مخاطبته الجلسة الختامية للمؤتمر العام الأول لحزب المؤتمر السوداني بولاية نهر النيل إن “الوطن الآن في عين العاصفة ولكن أنا مؤقن بأن البوصلة في يد شعبنا، والشعب هو من سيحسم الأمر”.

وأضاف بحسب صحيفة الصيحة: “نحن على استعداد لأن نكون في الصفوف الأمامية في حال وجود أي محاولة للانقلاب على التحول الديمقراطي”. وتابع “لن نقبل بمعادلة ونظرية الأمن مقابل الاستبداد فهي تعد من النظريات القديمة”. وشدد على أن أي جهة تعمل على الانقلاب على التحول الديمقراطي فهي تجهل جيولوجيا البراكين الخامدة ألا وهي الجماهير، وقال “المعركة الأساسية هي ترسيخ الحكم المدني وتعزيز مسيرة التحول الديمقراطي”. وأضاف “الثوار سيكونون بعيون مفتوحة تراقب وتتابع ولن يسمحوا بعودة الاستبداد”.

الخرطوم: (كوش نيوز)