الشفافية السودانية: المرحلة الانتقالية تجاهلت معاش المواطن وأمنه





أكدت منظمة الشفافية السودانية فشل المرحلة الانتقالية في تحقيق متطلبات المواطن وتجاهلها لمعاشه وأمنه.

وقال رئيس المفوضية، د. الطيب مختار، في تصريح أمس، إن المرحلة الانتقالية استجابت للإملاءات الخارجية التي تلعب لصالح مصالحها؛ لتزيد معاناة الناس، فضلاً عن استمرار غياب وعدم فعالية واستقلالية أهم المفوضيات والأجهزة الرقابية والعدلية، داعية لتفعلي مكافحة الفساد واستقلالية المراجعة القومية، وتفعيل مبدأ المحاسبة والمراجعة والمساءلة من قبل منظمات المجتمع المدني والأهلي والأجهزة الرسمية والرقابية والعدلية.

صحيفة السوداني