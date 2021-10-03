البرهان يرفض وساطة لحل الأزمة مع مجموعة الأربعة





كشفت (المصادر) عن وساطة وتحركات تقودها شخصيات فاعلة لنزع فتيل الأزمة بين مكونات الحكومة الانتقالية للتوسط بين رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وقيادات قوى الحرية والتغيير.

وعلمت (اليوم التالي) أن مجموعة الوساطة على رأسها الخبير القانوني د. نبيل أديب رئيس اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير، ورئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو، التقوا رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك لحل الأزمة الحالية بين مكونات الحكومة.

من جانبه أكد رئيس اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير د. نبيل أديب لـ(اليوم التالي) وجود مبادرة جديدة لرأب الصدع بين مكونات الحكومة وتقريب الشقة بين المكونين العسكري والمدني، ونوه أديب إلى عدم اكتمال الترتيبات النهائية لنتائج المبادرة وقطع بموافقة الطرفين للجلوس والاستماع لبعض دون تحديد سقف زمني للمبادرة، وقال: (إن الوقت ما زال مبكراً لمناقشة وتداول المبادرة إعلامياً).

وفي ذات السياق أكد رئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو لـ(اليوم التالي) أنهم اجتمعوا بالبرهان وحمدوك بشأن مبادرة رأب الصدع وأكد أنهم سيلتقون بقية قوى الحرية والتغيير، وتحفظ الدبيلو على كشف ما دار بينهم ورئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء بشأن الوساطة وقال: (لم يحن الوقت بعد لإخراج تفاصيل المبادرة خاصة أن ترتيباتها لم تكتمل.

فيما أكدت مصادر مطلعة لـ(اليوم التالي) أن رئيس المجلس السيادي رفض الوساطة لحل الأزمة مع مجموعة الأربعة بقوى الحرية والتغيير وقال إن الأزمة الحالية ليست شخصية مع الأطراف الأخرى وتمسك بأن يكون الحل شاملاً ومؤسسياً لحل القضايا الراهنة خلال الفترة الانتقالية بصورة جذرية.

الخرطوم: النذير دفع الله

صحيفة اليوم التالي