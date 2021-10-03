شاهد بالفيديو : قصة حب إنتهت بعلقة … الإعلامية لوشي المبارك تحكي المثير عن حياتها الشخصية وتكشف عن شبكة تهددها بالخطر





كشفت الإعلامية آلاء المبارك الملقبة بلوشي خلال استضافة في برنامج شاي لبن الذي يقدمه الإعلامي مصطفي النعيم عن شبكة تهدد حياتها بالخطر وقالت إن الشبكة تقوم بمتابعة تحركتها ومراقبتها بدافع الغيرة والحسد ليس إلا. وبحسب مشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد ذكرت لوشي أنها افتقدت لوالدها على الرغم من وجوده ويكاد التواصل بينمها يكون منقطعا وذلك بسبب انفصاله عن والدتها . وكشفت لوشي خلال اللقاء بعض الحقائق المثيرة التي تتعلق بحياتها الشخصية حيث قالت إن كانت على علاقة مع شخص وعندما علمت والدتها بالأمر ووجدتها تتحدث معه منتصف الليل اعطتها علقة لايمكن نسيانها حتي الأن. من جهته قالت لوشي أنها ترفض الارتباط والأمومة في الوقت الحالي لانها تخاف من خوض تجربة فاشلة من الممكن أن تنتهي بالانفصال كما فعلا والديها. نصرة عبدالله .

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الخرطوم :(كوش نيوز)