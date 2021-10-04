البرهان: الشباب والنساء مشاعل الثورة وقلبها النابض





أكد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في بيان أصدره أمس، بمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق جوبا للسلام، أكد الالتزام الكامل بتنفيذ الاتفاق مع شركاء السلام الموقعين على الاتفاقية.

وحث البرهان الموقعين على الاتفاق لبذل المزيد من الجُهد، والعمل الدؤوب لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاقية، خاصةً بند الترتيبات الأمنية، وتعويض التأخير الذي حدث .

ودعا البرهان عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور إلى ضرورة انضمامهما لعملية السلام الشامل، الذي لا يستثني أي مكونٍ من مكونات الشعب السوداني.

وحيا البرهان بمناسبة الذكرى الأولى لسلام جوبا فئات الشعب كافة وشباب ونساء البلاد، الذين قال إنهم حملة مشاعل ثورة ديسمبر المجيدة، وأمل الأمة والقلب النابض للثورة.

صحيفة السوداني