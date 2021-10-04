آلية مبادرة حمدوك تشكل لجنة للتوسط بين طرفي (قحت)





علمت مصادر مطلعة أن آلية مبادرة رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك شكلت لجنة للتوسط بين طرفي قوى الحرية والتغيير ، وجاء ذلك في اجتماعها الذي عقدته بمجلس الوزراء أمس .

ودعت قوى منشقة من الحرية والتغيير في لقاء لها بقاعة الصداقة اول أمس بحسب صحيفة الجريدة، بالعودة إلى منصة التأسيس، الأمر الذي رفضه المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ووصف المنشقين بالحزب الضرار الداعم للفلول والمكون العسكري.

الخرطوم (كوش نيوز)