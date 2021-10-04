تدريب 7 الاف من أعضاء لجان المقاومة للعمل بالمجلس التشريعي





كشف عضو لجان مقاومة بالخرطوم محمد الطيب جاستر عن قيام أحد اعضاء المقاومة باختطاف التنسيقية وإصدار البيانات بإسمها .

وقال في ندوة نظمتها منظمة عديلة والمركز الثقافي بأمدرمان بمقره أمس الأول بعنوان البناء القاعدي للجان المقاومة السودانية التحديات والفرص، إن تلك الازمة لفتت الانتباه الى انه يجب أن يتم حل مثل هذه الممارسات بشكل جذري ، ودفعت الى ضرورة وضع هياكل على مستوى التنسيقية وفق لائحة تنظيم العمل وضبط العضوية.

من جهته كشف عضو لجان مقاومة الخرطوم أحمد الحاج عن وجود ٧ الف عضو بلجان مقاومة في السودان، وأكد تلقيهم تدريبات لاعدادهم للمشاركة في المجلس التشريعي.

وفي السياق أكد عضو لجان مقاومة الخرطوم أحمد أمادوا ان العملية السياسية القديمة فقدت هيبتها، ووصف السياسيين بالمهرجين ،وقال اصبح الشارع لا يحترمهم جميعا بما فيهم الجيش، وهذه هي علامات الموت لهم لقد استنفذوا كل اغراضهم و اصبحوا يلعبون بشكل جديد، وانتقد الحشود التي دعت لها المنصة التأسيسية الجديدة لقوى الحرية والتغيير برئاسة مني اركو مناوي ود .جبريل ابراهيم.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة