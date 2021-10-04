رئيس الجبهة الثورية: لن نسمح بالغاء اي بند من بنود اتفاق سلام جوبا





قطع رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي ادريس بأنهم لن يسمحوا بإلغاء اي بند من بنود اتفاق سلام جوبا وأكد في الاحتفال بمرور الذكرى الاولى على التوقيع علي اتفاق جوبا لسلام السودان بسونا أمس انهم لن يسمحوا بالغاء اي مسار من المسارات وقال د ادريس ان الغاء اي مسار يعني إلغاء الاتفاق وجدد حرص الجبهة الثورية على تحقيق وحدة القوى السياسية وأردف مافي زول يستطيع ان يلغي الاتفاق او أي من المسارات ولفت الى أن هنالك مطالبات من بعض الجهات بالغاء مسار الشرق.

صحيفة الجريدة