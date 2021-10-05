شاهد بالفيديو.. لحظة القبض على أحد الإرهابيين الأجانب بالخرطوم





وثق مقطع فيديو متداول حصلت عليه (كوش نيوز) لحظة القبض على أحد الإرهابيين الأجانب، عقب عملية مسلحة، اليوم الاثنين، تم فيها تبادل النيران بين القوات الأمنية والإرهابيين على نحو كثيف أثار الذعر في أوساط المواطنيين.

https://fb.watch/8qOpUpvOnC/

وتم القبض على 6 من عناصر الخلية الإرهابية بضاحية حي جبرة، واستشهاد أحد منسوبي القوات المسلحة السودانية، وإصابة ضابط برتبة رائد وجندي آخر في الاشتباك.

الخرطوم (كوش نيوز)