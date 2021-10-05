عودة (17) قاضيا اقالتهم لجنة التمكين الى العمل





كشف مصدر مطلع بالسلطة القضائية،الإثنين، عن عودة قضاة تم إقالتهم من قبل لجنة إزالة التمكين إلى العمل مطلع الأسبوع الجاري. وأصدرت لجنة التمكين آخر الشهر الماضي، قرارا بإقالة 17فاضيا” بينهم 7 قاضي من المحكمة العليا ، بسبب ارتباطهم بالنظام السابق.

وابلغ المصدر بحسب دارفور24، أن اجتماعا” عقد الأسبوع الماضي بين رئيس المجلس السيادي الفريق عبدالفتاح البرهان و نائب رئيس الجهاز القضائي عقب إصدار قرار اللجنة، بعدها عاد القضاة المفصولين الى العمل على رأسهم رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم القاضي سيد أحمد البدري الذي عاد إلى مكتبه الأحد، بعد توقفه لمدة أسبوع بعد صدور قرار إنهاء الخدمة مع مجموعة من القضاة من قبل اللجنة.

وكان نادي القضاة دعا إلى التوقف عن العمل بالمحاكم في الخرطوم لمدة ثلاث أيام الأسبوع الماضي احتجاجا على القرار .

الخرطوم: (كوش نيوز)