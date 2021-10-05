الموت يغيب رئيس اتحاد الصحفيين الأسبق د. محيي الدين تيتاوي





توفي صباح اليوم، الصحفي الدكتور، محيي الدين تيتاوي، رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين الأسبق، وأستاذ الإعلام بالجامعات السودانية.

هذا وسيتم تشييع جثمان د. تيتاوي إلى مقابر فاروق عند الساعة 11 صباحاً.

أسرة (السوداني) تسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويلهم أهله وذويه وتلاميذه وأصحابه الصبر الجميل.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)

صحيفة السوداني