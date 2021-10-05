منوعات
الموت يغيب رئيس اتحاد الصحفيين الأسبق د. محيي الدين تيتاوي
توفي صباح اليوم، الصحفي الدكتور، محيي الدين تيتاوي، رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين الأسبق، وأستاذ الإعلام بالجامعات السودانية.
هذا وسيتم تشييع جثمان د. تيتاوي إلى مقابر فاروق عند الساعة 11 صباحاً.
أسرة (السوداني) تسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويلهم أهله وذويه وتلاميذه وأصحابه الصبر الجميل.
(إنا لله وإنا إليه راجعون)
صحيفة السوداني
تعليق واحد
اللهم أرحمه وأغفر له وأكرم مثواه فقد كان رجلاً وطنياً صادقاً وصحفياً لا يُشق له غبار … التعازى لعموم أهل السودان وأهل الولاية الشمالية خاصه وبصوره أخص الأهل بمحلية القولد بالولاية الشمالية وإنا لله وإنا إليه راجعون والدوام لله رب العالمين .