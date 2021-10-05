شاهد بالفيديو.. “لوشي” تذرف الدموع وتحكي عن أصعب موقف في حياتها وتكشف عن سبب رفض الزواج





ذرفت الإعلامية السودانبة “آلاء المبارك” الشهيرة بـ لوشي الدموع، وهي تتحدث في برنامج “شاي لبن” عن علاقتها بوالدها المنفصل من والدتها. وبعيون دامعة قالت ” لوشي” في إجابة عن سؤال ماذا يعني لك الوداع (أنا ودعت زول عزيز لي جداً والظروف أجبرتني أودعو هو أبوي، الله يديهو الصحة والعافية). وأضافت: ( أنا بحبو جداً لكن هو ما أداني من الحب دا ولا حاجة، لمن يكون في زول عايش معاك في الدنيا بيرزق، عارف كل تفاصيلو لكن ما بكون سائل عنك، وتضطر انك تودعو وعارف بهناك عايش حياتو مبسوط). وقالت: أنها حاولت ليعود إليهم ولكن بلاجدوى، مضيفة بأنها لازالت تحاول على أمل أن يعود إليهم، ولكن ليس في يدنا تغيير مشاعر وأحاسيس غيرنا. وأشارت “لوشي” إلى أن أصعب ما يواجهه الأبناء في حياتهم هو انفصال الأب والأم، قد نتقبل الوفاة باعتبارها قدرية، ولكن من الصعب أن تشاهد والدك و والدتك منفصلين على قيد الحياة وانت تعيش بين نارين. وكشفت لوشي أن هذا الموقف في حياتها هو ما جعلها لاتتوفق في أي ارتباط او خطوبة، لانها تخشى أن يحدث لأطفالها ما حدث لها، ويمروا بنفس الظروف والتجربة التي تعيشها”.

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الخرطوم (كوش نيوز)