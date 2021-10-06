شاهد بالفيديو.. كيف اُستقبِل العاملين المفصولين بواسطة “لجنة إزالة التمكين” عقب إعادتهم للخدمة بقرار المحكمة العليا





وثق مقطع فيديو مشاعر الفرح العارمة التي اجتاحت العاملين بالمعاشات، لحظة عودة زملائهم المفصولين من قبل لجنة إزالة التمكين، بقرار المحكمة العليا.

وأظهر المقطع استقبال المفصولين العائدين إلى مواقعهم، بالزغاريد والتكبير، وحملهم على الأعناق ابتهاجاً بعودتهم.

وكانت دائرة الطعون بالمحكمة العليا بالسودان، قد أصدرت يوم الثلاثاء 11 قرارا بإعادة عاملين إلى وظائفهم، كان قد تم فصلهم بوقت سابق بموجب قرارات صادرة عن لجنة إزالة التمكين.



جاء ذلك وفق نص القرارات الصادرة عن دائرة الطعون بالمحكمة العليا، وألغت دائرة الطعون بالمحكمة برئاسة محمد علي محمد بابكر أبوسبيحة، 11 قرارا للجنة المذكورة تنص على فصل قضاة ومستشارين ووكلاء نيابة وموظفين في مؤسسات حكومية أبرزها السلطة القضائية، ووزارتا العدل والنفط والصندوق القومي للتأمينات الاجتماعي والمعاشات وغيرهم.

الخرطوم (كوش نيوز)