مقاتلون سابقون بتنظيم البجا يحتشدون بسنكات





نظم مئات المقاتلين السابقين في صفوف مؤتمر البجا (1994ــ 2006) أمس لقاءاً حاشداً بمدينة سنكات لتفويض رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا، سيد محمد الأمين ترك، لحل قضيتهم، وقدم المقاتلون عرضاً عسكرياً بزي مدني تمثل في طابور سير ومارشات وسط حشود شعبية كبيرة، وقال مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا، عبد الله أوبشار، إن تجمع المقاتلين أرسل بعد عام من تلكؤ الحكومة في تنفيذ مخرجات مؤتمر سنكات رسالة واضحة أن لا أحد يستطيع فرض مسار الشرق على البجا، وتمسك أوبشار في مخاطبته للمقاتلين السابقين بضرورة إلغاء مسار الشرق، وتخصيص منبر شامل لكل قضايا الشرق، وتعهد باستيعاب قضية المسرحين من قوات مؤتمر البجا ضمن قضايا المنبر التفاوضي، مشيراً إلى أن الحكومة السابقة لم تف بوعدها في استيعاب هؤلاء المسرحين في الخدمة المدنية، وفي تمليكهم مشروعات إنتاجية، وحتى الذين تم دمجهم في القوات النظامية تم الاستغناء عن أغلبهم لاحقاً.

سنكات: عبد القادر باكاش

صحيفة السوداني