شاهد بالفيديو.. المطربة السودانية المغضوب عليها (أفكار) تعود من جديد لإثارة الجدل برقصاتها الفاضحة وإشاراتها الجنسية الواضحة وهذه المرة في حفل خاص وأمام جمع غفير من الناس





عادت المطربة السودانية المثيرة للجدل (أفكار) حسبما كشف نشطاء على فيسبوك ويوتيوب عن اسمها لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في السودان, وذلك بعد الفيديو السابق والذي وصف بالفاضح والقبيح.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت المطربة في الفيديو السابق وهي تقدم فاصل من الرقص في قاعة صغيرة وأمام أشخاص معينين مع إشارات جنسية واضحة بيدها وهو الأمر الذي أغضب المتابعين والنشطاء على مواقع التواصل المختلفة.

وعلى الرغم من الانتقادات العنيفة التي تعرضت لها الفنانة إلا أنها لم تكتفي وعادت لإثارة الجدل مرة أخرى وبصورة أقبح من الأولى.

حيث ظهرت المطربة في حفل خاص حضره جمهوره كبير وهي تقوم بالتلميح بنفس الإشارات التي أطلقتها في المقطع الأول الذي نشرته محررة موقع النيلين.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي جددوا مطالبهم للسلطات السودانية بضرورة حسم هذه الظاهرة وهذا السلوك المشين والذي ظلت صاحبته تتمادى فيه.

وذكروا أن عدم حسمه والاستهتار به سيقود لكوارث قد تحدث في بيوت الأفراح أمام أسر وأطفال من العيب أن يشاهدوها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين