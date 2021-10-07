ظاهرة غريبة ترافق تسجيلات المريخ والهلال في السنوات الأخيرة





رافقت تسجيلات المريخ والهلال ظاهرة غريبة في السنوات الأخيرة، واتجه الأحمر نحو الخرطوم الوطني، وبعد إكمال الاتفاق مع الواعد زرياب سيرتفع نجوم الكوماندوز بالمريخ إلى “8” في وجود صلاح نمر، حمزة داوود، أحمد آدم بيبو، التش، وجدي هندسة، عزام عادل، قبل مغادرة سيف تيري، وحقق النجوم الثمانية نجاحاً كبيرأ رفقة أصحاب القمصان الحمراء، وشارك معظمهم بصفة أساسية بل وكانوا الأكثر تأثيراً ، ويعد التش النجم الأول بالبلاد حالياً، واتجه الهلال نحو الأهلي شندي، وجرده الموسم الماضي من نجومه، بعد أن وقع في كشوفات الفريق، ياسر مزمل، الطيب عبد الرازق، عيد مقدم، والي الدين خضر بوغبا، مجاهد فاروق، وانضم لهم في التسجيلات الحالية حسن متوكل وجمعة حارس المرمى ليرتفع عدد نجوم النمور في كشف الأزرق إلى 7 لاعبين.

صحيفة اليوم التالي