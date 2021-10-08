مجموعة الإصلاح تطالب البرهان ، حميدتي و حمدوك بوقف التعامل مع مجموعة المجلس المركزي





كشف الأمين السياسي لحركة العدل و المساواة ؛ سليمان صندل حقار عن تسليم مجموعة الإصلاح بقوى إعلان الحرية و التغيير خطاب إلى رئيس مجلس السيادة ؛ عبدالفتاح البرهان و نائبه ؛ محمد حمدان دقلو و رئيس الوزراء ؛ عبدالله حمدوك.

و أوضح صندل في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فجر اليوم “الجمعة” ، أن الخطاب تضمن تشديد المجموعة على ضرورة أن يوقف مجلسا السيادة و الوزراء أي تعامل سياسي أو تنفيذي يخص البلاد من مجموعة المجلس المركزي بقوى الحرية و التغيير.

و أضاف ” إلى حين العودة إلى منصة التأسيس، ليستعيد الشعب السودانى ثورته العظيمة، التى انتصرت على نظام القمع وحكم الفرد ،لتواصل مسيرتها نحو مرافى التحول الديمقراطي واستدامة السلام والحرية والعدالة والمساواة”.

باج نيوز