الصناعة: إلغاء وارد عبوات السكر الكبيرة خاطئ ويؤدى للندرة





قال رئيس لجنة خبراء صناعة السكر بوزارة الصناعة المهندس بكري محجوب إن قرار إلغاء استيراد عبوات السكر زنة 50 كيلو واستبدالها بعبوات 25 كيلو جاء من هيئة المواصفات.

وأشار في حديث لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الازرق انهم استمعوا للقرار من خلال وسائل الإعلام ولم تتم مشاورتهم فيه وقال ان المواصفات طلبت من المستوردين عدم استيراد عبوات الـ 50 كيلو بغرض ايقاف التهريب متسائلا هل عبوات الـ 25 كيلو مابتتهرب.

وأكد محجوب ان جميع العقودات بوزارة التجارة مصممة على عبوات ال 50 كيلو وتوقع حدوث ندرة وفجوة في السكر اذا لم يتم توفير شركات ومصانع عالمية تتوافق مع قرار المواصفات بتجهيز عبوات 25 كيلو .

السوداني