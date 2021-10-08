مكافحة الملاريا بصحة الجزيرة تنظم ورشة حول بروتوكول علاج الملاريا





نظمت ادارة مكافحة الملاريا بوزارة الصحة ولاية الجزيرة الجمعة بقاعة مستشفى النساء والتوليد التعليمي بود مدني ورشة تنويرية حول بروتوكول علاج الملاريا بالتعاون مع البرنامج القومي لمكافحة الملاريا بالصحة الاتحادية وشركة (Triden) الأمريكية للأدوية وكلية الصيدلة جامعة الجزيرة.

واستهدفت الورشة وفق ( سونا) عدد كبير من اخصائي النساء والتوليد والاطباء العموميين والصيادلة ومسئولي الامداد الدوائي بالمؤسسات الصحية و الصيدليات والجهات ذات الصلة.

جاءت الورشة برعاية وحضور الدكتور احمد المصطفى محمد شيخ ادريس مدير عام الوزارة والدكتور عباس سليمان مدير ادارة مكافحة الملاريا وعميد كلية الصيدلة وأ. وصال ابراهيم دفع الله مسئول التوعية الصحية والشراكات بالادارة وحضور الوفد الاتحادي الذي ضم د. عبد الله محمد السيد مدير البرنامج القومي لمكافحة الملاريا وأ. سيد علي مصطفى مدير التشخيص والعلاج بالبرنامج وا. الرشيد علي احمد منسق الشراكات.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من كبار استشاري واخصائي النساء والتوليد د. محمد ابراهيم مدير عام مستشفى النساء والتوليد وتناولت عدة محاور للتنوير ورفع كفاءة الكوادر الطبية لبروتوكول علاج الملاريا كما تم تقديم ورقة حول علاج مرض الملاريا لدى النساء الحوامل وورقة اخرى عن الوضع الراهن للملاريا بالجزيرة الى جانب مشاركة البرنامج القومي بورقة حول استراتيجية مكافحة الملاريا.

( كوش نيوز)