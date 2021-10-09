شاهد بالصورة.. تحويل مسجد بوزارة حكومية بالخرطوم إلى “استقبال” يثير غضب رواد منصات التواصل

أثارت صورة متداولة نشرها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، وصفت بأنها لمسجد وزارة الخارجية السودانية، وقد تم تحويله إلى صالة استقبال الزوار، مما أججت الغضب في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتبت بعض الصفحات التي رصدتها (كوش نيوز) على فيسبوك: إهانة المساجد إهانة لكل مسلم، هذا مسجد وزارة الخارجية عطل عن مهمته الأساسية ليحول إلى صالة انتظار ليدنسه الناس بأرجلهم.
فيما لم يصدر تصريحاً رسمياً من الوزارة يوضح حقيقة ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي، حتى لحظة تحرير هذا الخبر.
الخرطوم: (كوش نيوز)
3 تعليقات
ربنا يخزيهم
دي محاولة خبيثة لتهييج العواطف الدينية كعادة الكيزان المنافقين دائما .. يخادعون الناس بالخطاب الديني الماكر والمظاهر الدينية الزائفة .
وجود مكتب للاستقبال أهم من وجود المسجد بمنى وزارة الخارجية ..فهو يخدم المراجعبن للوزارة .. والمساجد موجودة بالقرب من وزارة الخارجية .
يجب تصحيح مسار الثورة لتعبر عن مطالب الجماهير جميعها وليس عن طموحات قحت و قطيعها الذي ما زال يردد الدعاية الفارغة لقحت. يجب اجراء انتخابات حرة و ديمقراطية بأشراف دولي فوراً ليعرف كل طرف حجمة الحقيقي و ليتحرر قطيع قحت من التبعية العمياء للراعي الذي يمسك العصا.