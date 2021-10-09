سياسية
خالد عمر: تصريحات حميدتي فيها خرق للوثيقة الدستورية
اكد وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر بأن تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان حميدتي حول تبعية جهازي الأمن والشرطة للعسكريين، فيها خرق واضح للوثيقة الدستورية التي نصت بوضوح في المادة ٣٦ على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية وفي المادة ٣٧ على خضوع جهاز المخابرات للسلطتين السيادية والتنفيذية، وقطع في تصريحات له أمس بأن الوثيقة لم تنص قط على أي تبعية حصرية للعسكريين لأي من الجهازين.
وشدد على أن مهمة تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية هي مهمة جوهرية في تحديد نجاح الانتقال المدني الديمقراطي، واعتبر أن هذا التصريح يشكل تهديداً مباشراً للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية وذكر وهو ما سنتصدى له بصورة جادة وصارمة.
صحيفة الجريدة
تعليق واحد
الوثيقه الدستوريه هى ورقه كتبوها بشر عاديين فمن الطبيعى يمكن ان تضاف اليها بعض الكلمات او تحذف ,السوال لماذا اى نظام جديد ياتى بدستور جديد.هل فى الغرب الذى كنت فيه هنالك دستور جديد فى كل فتره انتخابيه .استلمتوا البلد وما عندكم جديد