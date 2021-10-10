شاهد بالفيديو.. حسناء فائقة الجمال تقلد الشيخ المثير للجدل محمد مصطفى عبد القادر بطريقة مضحكة وتلفت أنظار المتابعين





حظى فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية والسوشيال ميديا على مشاهدات واسعة ونسبة انتشار فاقت التوقعات.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد قامت فتاة لقبها مشاهدي المقطع بالحسناء فائقة الجمال بالاستعانة بتطبيق (تيك توك) لتقليد الشيخ المثير للجدل محمد مصطفى عبد القادر.

وكان الشيخ خلال كلمته التي قلدتها الفتاة الحسناء أن بعض الفتيات والطالبات طلن التصوير معه, وقال الشيخ بسخريته المعهودة (بنات الثانوي دايرات يتصورن معاي وقالن عليك الله يا شيخ صورة) وتابع (بنات الجامعة دايرات يتصورن معاي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين