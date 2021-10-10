سياسية
طالبه بالاستقالة .. محمد وداعة : محمد الفكي لم يقدم إبرة للإقليم الشمالي
طالب الأمين العام لنداء الشمال و تحالف الولايات ؛ محمد وداعة عضو مجلس السيادة الانتقالي ؛ محمد الفكي سليمان بتقديم استقالته من عضوية المجلس.
و قال وداعة في تصريح ل”باج نيوز” إن محمد الفكي فشل في تقديم أي خدمة لمواطني الإقليم الشمالي على الرغم من أنه رُشح لعضوية مجلس السيادة كممثل للإقليم.
و أضاف ” الفكي لم يقدم للإقليم الشمالي إبرة ، و فشلت زيارته اليتيمة لقرى المهجرين في تقديم أي حلول” و تابع “الإقليم لديه أبناؤه الذين عاشوا فيه و يعرفون قضاياه و هم الأجدر بتمثيله”.
و أشار إلى رفض أبناء الإقليم الشمالي لانشغال الفكي عن قضايا الإقليم بمعارك انصرافية _ على حد وصفه ، كاشفاً عن انخراطهم في اجتماعات لتقديم بديل له في عضوية مجلس السيادة.
باج نيوز
2 تعليقات
هو كان شغال في الكول سنتر بتاع ذين ماذا تريد ان يفعله
الاداره عاوزه رجل يفهم مش منقه.
الايادي الخفيه بعينو الناس العقولهم خاويه عشان مايعمرو البلد تفتكر انو السودان مافي عقول توزن بلد في موجوده لكن عشان تفشل وتجوع الشعب تاتي بامثال منقه والفكي وجعفر ومحمد وداعه وحمدوك وعرمان والاصم وابو شعر ووجدي وطه ومنعا الخير. لذالك نحن في الحطيط.
في ظل ظروف كهذه وحكومة وفترة انتقالية ليس فيها خطط خدمية مستقبلية يطالب البعض بأن تقدم لهم خدمات نوعية حتي تنسب الي من اختاروه اتوقع يشغله.
أين يوجد محمد الفكي هو ليس وزير او مدير او ما شابه
انتم اوصلتم شخص يعمل بكل جد واجتهاد فيما اوكل إليه ..يستقيل لانه ما قدم ابره لاقليمه هذا كلام ليس فيه من العقل شئ..وكنت أعتقد أن محمد وداعة من المستنيرين الذين يقيسون الامور بحصافة ..الآن التفكير في السودان ككل .عليكم ان تفخروا به ولو استقال فسوف ينتظره الاهم والاحسن.للفكي التحية والاجلال….