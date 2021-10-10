طالبه بالاستقالة .. محمد وداعة : محمد الفكي لم يقدم إبرة للإقليم الشمالي





طالب الأمين العام لنداء الشمال و تحالف الولايات ؛ محمد وداعة عضو مجلس السيادة الانتقالي ؛ محمد الفكي سليمان بتقديم استقالته من عضوية المجلس.

و قال وداعة في تصريح ل”باج نيوز” إن محمد الفكي فشل في تقديم أي خدمة لمواطني الإقليم الشمالي على الرغم من أنه رُشح لعضوية مجلس السيادة كممثل للإقليم.

و أضاف ” الفكي لم يقدم للإقليم الشمالي إبرة ، و فشلت زيارته اليتيمة لقرى المهجرين في تقديم أي حلول” و تابع “الإقليم لديه أبناؤه الذين عاشوا فيه و يعرفون قضاياه و هم الأجدر بتمثيله”.

و أشار إلى رفض أبناء الإقليم الشمالي لانشغال الفكي عن قضايا الإقليم بمعارك انصرافية _ على حد وصفه ، كاشفاً عن انخراطهم في اجتماعات لتقديم بديل له في عضوية مجلس السيادة.

باج نيوز